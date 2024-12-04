'Частково вирішить проблему': військовий спрогнозував ефективність закону про СЗЧ

Наголошує, що основна причина СЗЧ це фізичне та психоемоційне виснаження людей, бо багато хто перебувають в зоні бойових дій безперервно майже три роки.

Понад половину військовослужбовців, які самовільно залишили частину (СЗЧ), можуть повернутися у військо. Про це сказав старший офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 68 окремої єгерської бригади Роман Городецький в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ухвалений Верховною Радою України закон щодовирішення проблеми СЗЧ покращить ситуацію із повернення до війська тих військових, які раніше пішли в СЗЧ.

"Основна причина того, що військовослужбовці йдуть в СЗЧ, всім відома – це фізичне та психоемоційне виснаження. Більшість військовослужбовців перебувають в зоні бойових дій безперервно уже майже три роки, тобто з початку повномасштабного вторгнення. Не у всіх військовослужбовців завжди була можливість проходити психологічне чи фізичне відновлення", - зазначив Городецький.

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За його словами, збільшення випадків СЗЧ в 2024 році можна пояснити тим, що ситуація на фронті більш критична, люди дуже виснажені, їм потрібен відпочинок, але не всі бригади можуть собі це дозволити.

"В кожного вдома є батьки, діти, родичі, з якими він проводить не так багато часу як би хотіли. Також в кожного військовослужбовця можуть з’явитися якісь побутові проблеми в сім’ї, які він хотів би вирішити, а ситуація на фронті така, що важко йти у відпустку, бо відсутність військового може негативно відобразитися на підрозділі", - додав він.

Городецький вважає, що не буде 100 відсоткового повернення тих, хто замовільно залишив частину.

"Очікую, що відсотків 50, як мінімум, повернеться, оскільки більшість військовослужбовців просто боялися повертатися в підрозділи, зокрема, з якихось причин в той, де вони служили. Це частково вирішить проблему щодо тих людей, які вже на сьогодні пішли в СЗЧ. Але це не вирішить проблеми СЗЧ в майбутньому", – додав він.

За його словами, СЗЧ був одним з факторів проблем на фронті, зокрема територіальні втрати за останні місяці, але не основним. За його словами, серед інших причин – недостатня укомплектованість підрозділів боєприпасами, технічними засобами, а також недоукомплектованість бригад людьми, бо це збільшує навантеження в підрозділі, бо військовослужбовцю доводиться виконувати обов’язки за кількох людей.

Закон про СЗС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення на службу після першого самовільного залишення частини або дезертирства. Відповідно до закону, військовослужбовці, які вперше стали дезертирами або самовільно залишили місце служби, та повернуться до військових частин до 1 січня 2025 року, звільняються від покарання та отримуватимуть грошове забезпечення. Про повернення втікачів військові частини зобов’язані інформувати правоохоронні органи.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури Південного регіону повідомила, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, введенням воєнного стану та проведенням загальної мобілізації суттєво збільшилась кількість військових кримінальних правопорушень, пов’язаних із самовільним залишенням місця служби та дезертирством. Законодавство передбачало лише реальне покарання у виді позбавлення волі на строк не менше 5 років військовослужбовцям, які самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство.

Сказано, що закон дає можливість повернутися військовослужбовцям, які вперше втекли с місця служби або полю боя. Їм треба до 1 січня прибути до відповідних військових частин або місць служби та заявити про намір повернутися для подальшого проходження служби. Крім того, вказані військовослужбовці мають поінформувати про це відповідні спеціалізовані прокуратури у сфері оборони, територіальні управління Державного бюро розслідувань, органи Національної поліції чи Територіального управління Військової служби правопорядку.

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