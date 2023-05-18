Клірик УПЦ МП публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів і закликав місцевих слідувати його прикладу.

Служба безпеки України затримала на Харківщині священнослужителя УПЦ МП, який освячував російських військових під час окупації Ізюма, публічно виправдовував збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів.

Як повідомили в СБУ, йдеться про священнослужителя однієї з релігійних громад УПЦ МП на території Ізюмського району. За даними слідства, під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримував російських окупантів та закликав місцевих слідувати його прикладу.

Він також публічно заявляв, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській православній церкві, та за власної ініціативи написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням про надання "гумдопомоги". В подальшому чоловік використовував доступні йому російські товари для забезпечення "лояльності" місцевого населення до окупантів.

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Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма. За даними Офісу генпрокурора, у своїй "промові" священнослужитель називав війну РФ проти України "военной операцией", дискредитував українських захисників та героїзував російських солдат.

Слідчі повідомили клірику про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії РФ проти України з використанням засобів масової інформації), за що йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Переслідування колаборантів в лавах УПЦ МП

Як повідомляв УНІАН, 12 травня суд в Україні вперше виніс вирок митрополиту УПЦ МП. Так, три роки позбавлення волі з іспитовим терміном у два роки за порушення рівноправності громадян, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 ККУ) отримали екс-керівник Кіровоградської єпархії митрополит Іосаф та секретар єпархії. Також суд заборонив їм на один рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

За даними СБУ, митрополит підтримував постійний зв’язок з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим.

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