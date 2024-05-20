Юсов зазначив, що унормувати та деанонімізувати подібні інструменти безумовно потрібно.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про імовірний російський слід в Telegram та відповів, чи потрібно його блокувати в Україні.

Щодо російського сліду в Telegram, то, як зазначив Юсов у інтерв’ю для проекту "Повертаючи своє", це вже не припущення, а конкретна низка фактів.

"Якщо говорити про російський слід, то власник — росіянин, як і вся команда розробників - росіяни. Зараз це офшорна компанія із закритою структурою власності. Існує інформація про імовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ", — зазначив Юсов.

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За його словами, також зафіксовані випадки офіційної співпраці цієї платформи із російськими спецслужбами на території Росії.

Окремо Юсов відзначив проблему з анонімними Тelegram-каналами.

"Сьогодні дуже часто Telegram використовується, як легалізований darknet, в якому можна знайти все: від продажу наркотиків до груп ухилянтів аж до дитячої порнографії", - зауважив він.

Крім того, ІПСО через анонімні Тelegram-канали намагаються тиснути і впливати на українських громадян, і як наголосив представник ГУР, держава не повинна і не може собі дозволити просто мовчки за цим спостерігати.

"Я не буду використовувати гучних слів про заборону. Але унормувати та деанонімізувати подібні інструменти безумовно потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ: друкованих, онлайн і телебачення, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації, яка впливає на нашу з вами безпеку", — резюмував Юсов.

Проблема з Telegram в Україні

Як писав УНІАН, представники української влади вже неодноразово висловлювалися за блокування чи принаймні певне обмеження роботи платформи Telegram через безконтрольне розповсюдження російської пропаганди і небажання власників платформи іти на контакт з українською владою.

У кінці квітня Telegram раптово заблокував офіційні українські боти, які допомагають протидіяти російській агресії - боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри "єВорог" - але згодом відновив їх роботу.

Очільник ГУР Кирило Буданов зазначав, що Telegram є величезною проблемою для України, але блокуванням каналів ситуацію можна вирішити лише тимчасово.

На його думку, вирішенням проблеми могла б стати реєстрація тг-каналів, "щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом стоїть".

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