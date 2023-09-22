Попався житель Білозерської громади, йому загрожує 7 років тюрми.

У Херсонській області затримали торговця боєприпасами, який шукав "трофеї" на колишніх позиціях російських загарбників та українських військових.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, правоохоронцям стало відомо, що 32-річний житель одного з населених пунктів Білозерської громади шукає покупця на зброю та боєприпаси.

Встановлено, що місцевий житель відшукує колишні місця розташування військових позицій армії агресора та ЗСУ, де знаходить "трофеї", щоб потім продати.

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Як зазначається, фігуранта затримали під час збуту гранати РГД-5 та запалу УЗРГМ-2 (уніфікований запал ручної гранати модернізований), які він продав місцевому жителю за 2 тис. гривень.

Гроші та боєприпаси у чоловіка вилучили.

"За місцем мешкання чоловіка провели санкціонований обшук. В помешканні поліцейські виявили та вилучили ще дві гранати РГД-5, гранату РГО (ручна граната - УНІАН) та постріл ВОГ-25", - повідомили правоохоронці.

Зараз чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрите провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Проводяться необхідні слідчі дії та низка експертиз. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області затримали правоохоронця, який збував криміналітету зброю та боєприпаси під час війни. Правоохоронець крав зброю у своїй військовій частині та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету. Затримали "комерсанта" у погонах під час продажу чергової партії бойових припасів та зброї. Майже півтори тисячі патронів та пістолет він хотів збути за 600 доларів. Йшлося, що зловмисник налагодив свій "бізнес" з листопада 2022 року.

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