Наші захисники ліквідували майже 70 окупантів разом з їхньою технікою.

На одному з напрямків українські захисники знищили кілька гармат та важливе обладнання, серед якого "око Мордору" - дорогий оптичний комплекс ворога.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 67 окупантів.

Також знищено дві самохідні артилерійські установки "Мста-С", дві гармати, два розвідувальних безпілотника та один ударний - типу "Lancet", чотири одиниці автомобільної техніки та човен. У прес-службі також нагадали, що вчора українські захисники стерли з обличчя землі ворожій малорозмірний катер КС-701 "Тунець".

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Крім того, вчора знищено комплекс відеоспостереження "Муром-М". Це потужний комплекс для цілодобового автономного відеотепловізійного спостереження, обладнання якого дозволяє розглянути людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км. Українці такі комплекси називають "очами Мордору".

Загалом, оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно контрольованою.

Корабельне угруповання ворога наразі розгорнуто в кількості 16 одиниць: 15 - в Чорному морі та один корабель - в Азовському. Зараз ракетоносії в морі на чергуванні відсутні.

"Однак ворог продовжує системну активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря в напрямку Зміїного, тероризуючи цивільну навігацію", - наголошують українські військові.

ЗСУ знищили ворожий катер "Тунець": що відомо

Як повідомляв УНІАН, морська авіація ВМС ЗСУ показала, як знищили в Чорному морі катер типу КС-701 "Тунець". Це сталося в північно-західній частині моря під час спроби висадки ворожого особового складу. В результаті, вбито шістьох загарбників, двоє поранено.

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