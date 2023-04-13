Чоловік продавав злочинцям зброю та боєприпаси.

На Одещині затримано правоохоронця, який збував криміналітету зброю та боєприпаси ще з листопада 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань. Встановлено, що правоохоронець крав зброю у своїй військовій частині та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету, які раніше притягувались до відповідальності за торгівлю зброєю.

"12 квітня правоохоронця затримано під час продажу чергової партії бойових припасів та зброї. Майже півтори тисячі патронів та пістолет правоохоронець хотів збути за 600 дол.", - йдеться у повідомленні.

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За оперативними даними, зловмисник налагодив свій "бізнес" з листопада 2022 року. З того часу він встиг продати деяку кількість набоїв та гранати Ф-1.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) та обрання йому запобіжного заходу.

Встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, причетні до злочину. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Злочини із застосуванням зброї в Одеській області

Нагадаємо, що останнім часом в Одеській області правоохоронці доволі часто фіксують випадки порушення закону із застосуванням вогнепальної зброї, яку українці купують на чорному ринку.

Так, нещодавно один злочинець погрожував українцю пістолетом під час сеансу кіно, вимагаючи віддати телефон.

Також "вогнепальною" погрозою відзначився один з перехожих, який агресивно відреагував на зауваження про те, що його пес гуляє без намордника.

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