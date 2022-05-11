Вони захищали Маріуполь з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На "Азовсталі" загинули двоє захисників Маріуполя, які героїчно воювали проти окупантів з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони цінували життя, любили Україну і були "справжніми спецами".

Про смерть захисників Маріуполя з посиланням на начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна повідомляє MRPL.

Захисники Сергій та Денис до останнього дня боролися проти окупантів. Вони перебували в Маріуполі і не стали тікати з міста, коли ворог почав блокаду.

"Ось ці двоє хлопців - це частина мого н**іга не простого життя. Останні три місяці. І ймовірно найкраща її частина. Двоє з кількох десятків, хто вирішив залишитися в місті. Саме не валити, а бути тут і битися. Один летун, другий зв'язківець. І обидва робили свою справу мегакруто. Втратили двох сміливих воїнів, які люблять свою країну. Свої сім'ї й цінують життя. Саме цінують життя. Не хапаються за соломинки, щоб врятуватися, а тонких цінителів самої можливості жити. Нам вас капець як вистачати не буде. Але доглянете за нами зверху, хлопці. Серьога і Денис. Я знаю що таке справжні специ. Волченок і Ден. Поповнення в небесному воїнстві", - розповів про загибель захисників Вершинін.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що командир морпіхів "Азовсталі" закликав світову спільноту сприяти процедурі "экстракшн".

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