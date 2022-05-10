Серед вимог до міжнародної спільноти є, зокрема, евакуація бійців "Азову" до третьої держави-посередника.

Петиція "Save Mariupol" щодо порятунку українських бійців з "Азовсталі" уже зібрала понад один мільйон підписів за 4 дні.

Ця петиція на ім’я Організації Об’єднаних Націй вимагає негайно евакуювати з Маріуполя всіх цивільних та військових, а також вивезти тіла загиблих.

Звернення створила Катерина Прокопенко, дружина командира батальйону "Азов" Дениса Прокопенка, 6 травня. Вона закликає ООН та Генсека організації Антоніу Гутерреша застосувати до оборонців Маріуполя процедуру еxtraction.

"За умови негайної допомоги міжнародних діячів у нас все ще є можливість врятувати життя людей", – наголошує авторка звернення.

Серед вимог до міжнародної спільноти є, зокрема, такі:

1) забезпечити терміновий режим припинення вогню з гарантіями обох сторін у Маріуполі;

2) організувати негайний контроль за дотриманням режиму припинення вогню третьою стороною;

3) організувати морську евакуацію цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника.

"Морська евакуація може супроводжуватися наземним гуманітарним коридором для цивільного населення та українських військових на територію, підконтрольну українському уряду, або на територію третьої держави-посередника", – йдеться у тексті петиції.

Вас також можуть зацікавити новини: