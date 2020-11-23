Четверо злочинців з липня по листопад 2019 року шантажували громадян України – власників мікроавтобусів, які займалися міжнародними перевезеннями пасажирів та дрібних вантажів, змушуючи їх «виплачувати данину».

У Данії засудили чотирьох осіб, котрі після нападів грабували і брали у заручники українських перевізників.

Читайте такожДля іноземців потрібно цей ринок закривати: дитячий омбудсмен виступив за заборону сурогатного материнстваПро це йдеться у заяві посольства України у Данії. "Суд у місті Горсенсі, що знаходиться на сході півострова Ютландія, своїм рішенням від 5 листопада 2020 визнав винними членів злочинного угруповання, які здійснили серію нападів на українських перевізників в муніципалітетах Оденсе, Фредерісія та Коллінг", - йдеться у повідомленні.

Четверо злочинців з липня по листопад 2019 року шантажували громадян України – власників мікроавтобусів, які займалися міжнародними перевезеннями пасажирів та дрібних вантажів, змушуючи їх «виплачувати данину».

За даними посольства, злочинці погрожували водіям з України, брали їх у заручники, грабували та пошкоджували їхнє майно.

Крім того, останній інцидент стався 21 листопада 2019 року, коли злочинці напали на українського водія та захопили його мінівен, який пізніше того дня знайшли спаленим.

"Після втручання посольства України в Данії, у співпраці з українськими перевізниками та органами поліції, особи підозрюваних були встановлені. Усі вони були затримані. Суд у Горсенсі засудив їх до покарання у виді позбавлення волі на терміни 1 рік і 4 місяці, 1 рік і 4 місяці, 2,5 та З роки і З місяці. Двом засудженим заборонено в’їжджати до Данії протягом 12 років, ще двом оголошено довічну заборону на в’їзд до Данії", - наголошується у повідомленні.

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Автор: Віталій Саєнко