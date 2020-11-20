Зокрема, Польща виділить українським автоперевізникам 1,5 тисячі універсальних дозволів і 3,5 тис. транзитних.

Республіка Польща виділить українським автоперевізникам 5 тисяч додаткових дозволів на вантажні перевезення терміном дії до кінця січня 2021 року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"На засіданні українсько-польської змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень домовилися виділити 5 тис. додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік (1500 універсальних, 3500 транзитних)... Термін дії додаткових дозволів до 31 січня 2021 року", - написав він.

Перші дозволи українські перевізники отримають на початку грудня.

За словами Криклія, Україні також вдалося не допустити зменшення кількості дозволів.

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"Буде здійснено попередній обмін дозволами на 2021 рік у кількості 160 тисяч дозволів", - написав він.

Також міністр повідомив, що сторони домовилися повернутися до питання збільшення кількості дозволів на наступний рік у другому півріччі 2021 року за результатами аналізу умов перетину кордону перевізниками.

Вантажні автоперевезення в Польщу: що відомо

Бізнес закликає Кабінет Міністрів України активізувати діалог з урядом Польщі про збільшення кількості дозволів для українських перевізників на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень у 2021 році як мінімум на 40 тисяч – до 200 тис.дозволів у 2021 році зі 160 тис. у 2020 році.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, квота польських дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень повинна бути не менше 200 тис. дозволів на рік.

Міністр інфраструктури Польщі Адамчик заявив, що проблема з нестачею дозволів може бути вирішена через прискорення прикордонного руху, а також оптимізацію роботи пунктів пропусків і розмежування пасажирських і вантажних перевезень.

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Автор: Павло Степанець