Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує провести на власних виробничих потужностях капітально-відновлювальний ремонт 50 пасажирських вагонів на суму 450 млн грн.
Про це повідомила прес-служба з посиланням на в.о. члена правління "Укрзалізниці", директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського.
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"Наступного року "Укрзалізниця" проведе капітально-відновлювальний ремонт (КВР) 50 пасажирських вагонів. Роботи будуть здійснені на власних виробничих потужностях", - цитує прес-служба його слова.
Також він повідомив, що завдяки КВР за 30% вартості нового вагона де-факто компанія отримує майже новий вагон.
Крім цього, за його словами, оновлений рухомий склад матиме сучасні елементи конструкції: вантажний кузов вагона, дахові кондиціонери, нові віконні блоки зі склопакетами, ролетні системи для захисту від прямих сонячних променів.
"Серед новацій - USB-розетки біля кожного місця, під столиками встановлені спеціальні полички для зручної зарядки телефонів, купе обладнані індивідуальними системами клімат-контролю, на столиках є спеціальні місця для склянок і багато іншого", - сказав він.
"Укрзалізниця»
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця поcідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
Заплановані інвестиції
- 2 жовтня 2020 року "Укрзалізниця" оновила вагони СВ на власних потужностях в депо станції Каховка. Капітально-відновлювальний ремонт (КВР) одного вагона обійшовся "Укрзалізниці" в 11,5 млн грн.
- "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн. Близько 7 млрд грн будуть спрямовані на оновлення парку вантажних вагонів, 4,1 млрд грн – на локомотивне господарство, 9,4 млрд грн - на оновлення залізничної інфраструктури та 2 млрд грн - на пасажирські перевезення.
- За словами глави "Укрзалізниці" Володимира Жмака, в компанії прострочений капітальний ремонт близько 40% локомотивного складу і спостерігається плачевний стан контактного проводу.
- Також у 2021 році "Укрзалізниця" планує розпочати процедуру закупівлі 50 нових двосистемних електротягів.
- Також компанія планує придбати наступного року за рахунок коштів держбюджету 100 пасажирських вагонів на суму понад 2,7 млрд грн.
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