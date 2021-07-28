Також сама швидкість поширення цього штаму коронавірусу є підвищеною.

Інфікування штамом коронавірусу "Дельта", за попередніми даними, має більш важкий перебіг та потребує підсилених заходів інтенсивного медичного втручання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін сьогодні на брифінгу в Києві.

"Попередньо в 2,6 рази зростає потреба в палатах інтенсивного лікування або потреба до госпіталізації, або до надання тих чи інших заходів інтенсивного медичного втручання", - сказав Кузін.

Також, за його словами, більшість країн стикається з тим, що цей штам є домінуючим.

"За останній місяць по багатьох державах з 15%, які раніше займав штам "Дельта", цей відсоток зріс до 85%. Тобто, таке швидке заміщення свідчить, що він доволі швидко поширюється територією світу", - додав Кузін.

Водночас, зазначив головний санлікар, зараз неможливо з впевненістю сказати, що цей штам призводить до вищого показника летальності, оскільки такі дані ще збираються, однак "точкові дані про це також є".

Крім того, зауважив Кузін, ймовірно для нового штаму характерний підвищений ризик повторного інфікування, і це також є однією особливістю "Дельти".

Стосовно ефективності вакцин щодо "Дельти", Кузін сказав: "Дійсно, ми бачимо зменшення ефективності вакцин і після двократного введення, і після однократного введення. Тобто одна доза і дві дози вакцини захищають не так ефективно, як вони захищали б від, наприклад, "Альфа-штаму".

Водночас він наголосив, що вакцинація вберігає від ускладненого перебігу хвороби і знижує рівень летальності.

Щодо "поодиноких повідомлень про так званий штам Дельта+", Кузін зазначив, що, по суті це – одна додаткова мутація штаму "Дельта" і поки вона у більшості країн "не викликає якогось занепокоєння або певних особливостей".

"Тому шансів на те, що це буде якась нова окрема мутація, до якої буде прикута окрема увага – цей шанс є малоймовірним", - підсумував головний санітарний лікар України.

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В Україні - 17 випадків інфікування штамом "Дельта"

За словами Кузіна, в Україні наразі підтверджено 17 випадків інфікування штамом коронавірусу "Дельта".

"Станом на сьогодні у нас виявлено 17 випадків "Дельта"-штаму. Це інформація станом на сьогоднішній ранок. Більша частина з них підтверджена методом ПЛР-діагностики, а не секвенуванням", - сказав Кузін.

За його інформацією, випадки інфікування "Дельтою", які були підтверджені, зараз фокусуються у Києві, Закарпатській і Львівській областях.

"Серед цих 17 осіб переважна більшість подорожувала до Росії або до інших держав, де зараз фіксуються спалахи, пов’язані з "Дельта"-штамом", - зазначив Кузін.

Штам "Дельта" в Україні: що відомо

В Олександрівській лікарні у Києві 27 липня помер один із шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу "Дельта". Медики розповідають, що хвороба протікає агресивніше і швидше, ніж попередні штами.

13 липня у Закарпатській області штам коронавірусу "Дельта" підтвердили у двох жінок, які приїхали з Росії.

14 липня гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання кількості випадків інфікування і смертності від COVID-19 у п’яти із шести регіонів ВООЗ.

Зазначається, що така ситуація зумовлена зростанням поширеності у світі штаму "Дельта", який наразі виявили у 111 країнах.

16 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін за дорученням РНБО запровадить додаткові заходи реагування на нові штами COVID-19.

Автор: Денис Прядко