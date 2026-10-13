Україна лише за рік втратила 800 тисяч громадян, - Воскобойник

Ситуацію суттєво погіршує безперервний відтік громадян за межі держави.

Очільник Офісу міграційної політики Василь Воскобойник заявив, що демографічна ситуація в Україні залишається критичною, повідомляють Новини.Live.

Воскобойник розповів, що в Україні нині помирає втричі більше людей, ніж народжується.

Більше того, за його словами, протягом першої половини поточного року ця негативна тенденція набула надкритичних масштабів.

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"В Україні все рівно, в умовах скорочення населення, не забуваємо, що за перше півріччя цього року на одну народжену дитину в Україні прийшлось три з половиною людини, котрі померли. Десять народилися, 35 померли", - розповів очільник Офісу міграційної політики.

Додається, що також ситуацію суттєво погіршує безперервний відтік громадян за межі держави.

Пояснюється, що поєднання цих двох факторів і формує поточну демографічну картину, що призвела до втрати 800 тисяч громадян лише за рік.

"Сюди додається, як би там не було, а міграція з України, люди виїздять", - зазначив Воскобойник.

Демографічна ситуація: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що результати опитування свідчать про те, що більшість українських біженців, що живуть в Польщі, планують повернутися в Україну найближчим часом або після завершення війни. Зокрема, 43% планують повернутися після закінчення війни, 8% - найближчим часом, тоді як 26% не планують повертатися, а ще 23% не визначилися з рішенням. Що стосується вікових параметрів, то найбільша частка тих, хто планує повернутися в Україні – це люди віком від 51 року – 58%. Примітно, що серед молоді від 18 до 35 років таких лише 36%.

Також ми писали, що директорка та співзасновниця Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова вважає, що Україна може повернути частину жінок, які виїхали за кордон через війну, якщо у них буде можливість працювати тут за фахом. Лібанова додала, що в першу чергу це може стосуватися висококваліфікованих спеціалісток, які за кордоном не завжди можуть реалізувати свої професійні навички. Демографиня пояснила, що хоча за кордоном українка може почуватися безпечніше та заробляти більше, ніж на батьківщині, але водночас вона втрачає професійний статус.

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