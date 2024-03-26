Сирський нагадав, що у 2014 році Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав весь особовий склад та ветеранів з Днем Національної гвардії України.

"Десять років тому, у 2014 році, Національна гвардія стала базою для створення українських добровольчих батальйонів. Вони рушили на схід, щоб разом зі Збройними силами захистити Україну від російської агресії. Ці героїчні люди, загартовані у перших боях з російськими окупантами у 2014 році, і досі боронять незалежність України", - написав він у Телеграм-каналі.

Він нагадав, що у 2014 році, під час Антитерористичної операції, співпрацював з воїнами Національної гвардії, які своїми подвигами прославили Україну та її народ. А в лютому 2022 року Нацгвардія з честю зустріла початок широкомасштабної російської агресії.

Відео дня

"Як командувач оборони міста Києва пригадую, як українські нацгвардійці зірвали плани російського десанту на аеродромі у Гостомелі. І зараз тисячі нацгвардійців зі зброєю в руках, пліч-о-пліч з іншими підрозділами та зʼєднаннями Сил оборони України, на передовій відбивають російські атаки", - зазначив Сирський.

Також цього дня він згадав загиблих нацгвардійців. "Низький уклін, вічна пам’ять і вічна слава усім полеглим за волю і незалежність України!", - написав він.

"Щиро дякую за Вашу службу! Дякую тим, хто приєднався до підрозділів Гвардії наступу, дякую також і тим, хто планує зголоситися для вступу до лав цих сміливих та відважних воїнів", - сказав головнокомандувач.

День Національної гвардії

Щороку 26 березня українці відзначают День Національної гвардії. Професія нацгвардійців складна та надзвичайно відповідальна, особливо під час війни. Ці професіонали захищають важливі державні та військові об'єкти, забезпечують правопорядок, запобігають терористичним атакам та злочинним діям.

Іноземцям та особам без громадянства дозволили служити у лавах Національної гвардії України. 22 лютого відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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