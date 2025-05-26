Фахівець зазначив, що українці з-поміж іншого також прагнуть справедливості.

Всі украінці розуміють, що таке перемога - це повернення усіх окупованих територій, розвал Росії і знищення Кремля. Це покарання та репарації.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович. "Воювати, розвалити Росію і спалити Кремль", - сказав він.

Соціолог підкреслив, що у українців є прагнення справедливості, оскільки у них не просто забрали території, а вбивали і знущалися над людьми.

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"Ми отримали багато травм, фізичних і моральних. Тому покарання злочинця точно має бути", - зазначив соціолог.

Крім того Антипович сказав, що соціологи розуміють, чим готовий українець пожертвуватидля того, щоб закінчилась війна.

"Напевно, брендом НАТО, бо допомогу нам надавали окремі країни, а не НАТО в цілому. Нам допомагали політики, але не НАТО в цілому. Тому брендом НАТО українець скоріше готовий пожертвувати", - висловив думку соціолог.

"А от європейським майбутнім, тобто вступом до Євросоюзу, ми не готові пожертвувати", - додав він.

Опитування українців

Раніше стало відомо, що кількість українців, які підтримують прямі переговори з РФ, стрімко зростає. Зокрема, 81% вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Крім того, більшість українців схвалює діяльність Зеленського як президента. 74% опитаних українців заявили, що Зеленський є патріотом України, а 73% вважають, що він розумна та обізнана людина.

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