У Держслужбі праці уточнили, хто може не піти цього літа у відпустку.

Українці, які працюють в окремих сферах економіки, на час дії воєнного стану залишаться без відпусток, це передбачено законодавством.

Як розповів в.о. голови Державної служби з питань праці Ігор Денера, мова йде про оборонний комплекс, забезпечення харчування, об'єкти критичної інфраструктури тощо.

"Якщо підприємство бачить, що йому необхідно безперервно функціонувати, працівникам може бути відмовлено взагалі в будь-яких видах відпустки", - зазначив він в ефірі "Сніданку з 1+1".

Денера уточнив, що законодавством передбачено подібні обмеження для працівників:

паливно-енергетичного сектору;

нафтової та газової промисловості;

ядерної енергетики;

охорони здоров'я;

системи життєзабезпечення;

транспорту та пошти;

оборонної промисловості;

металургійної промисловості;

цивільного захисту.

"На період воєнного часу економіка має працювати, не час для повноцінного відпочинку. Законодавець прийняв рішення про те, що мінімальний термін відпустки має бути один для всіх. Тому зменшено в педагогів і так далі. Але це не стосується додаткових відпусток, які є для, наприклад, за роботу в шкідливих умовах, тих, хто має двох і більше дітей, є ряд інших категорій", - наголосив чиновник.