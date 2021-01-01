За словами організаторів, захід провели 1 січня, тому що в цей день час ставити цілі на рік, що розпочався.

Сьогодні в Одесі сьогодні близько 200 осіб взяли участь у новорічному «Забігу обіцянок».

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Як передає кореспондент УНІАН 1 січня бажаючі взяти участь у забігу зібралися в Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка. Більшість учасників заходу були в новорічних костюмах, головних уборах, зокрема шапках Санта Клауса. Також кожна людина на аркуші паперу зі своїм стартовим номером написала обіцянку, яку зобов'язується виконати у 2021 році.

У числі учасників - люди різного віку, було багато дітей.

Перед стартом відбулася розминка, потім - забіг по території парку, дистанція становила 2021 метр.

За словами організаторів, захід провели 1 січня, тому що в цей день час ставити цілі на рік, що розпочався, і підбивати підсумки 2020-го. Забіг - символ того, на що люди здатні заради здійснення своєї мрії.

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Автор: Лариса Козова