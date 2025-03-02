Загалом участь у акції на підтримку полонених взяли близько 500 людей.

У Києві пройшла акція на підтримку кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, якого ще на початку повномасштабного вторгнення викрали російські окупанти.

Як передає кореспондент УНІАН, захід відбувся в рамках акції "Не мовчи. Полон вбиває" від Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Так, учасники акції під гаслом #FREEХИЛЮК нагадали про треті роковини перебування Хилюка у російському полоні та долю інших полонених українських журналістів.

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Загалом у акції узяли участь близько 500 людей з плакатами з гаслами, зокрема "Free Хилюк", "Free Azov", "Волю захисникам Маріуполя" та "Полон вбиває". Вони також вигукували гасла, зокрема "Слава Україні!".

Частина учасників акції була на автомобілях з гаслами за звільнення полонених. Вони сигналили, проїздячи повз інших учасників акції.

Як повідомляв УНІАН, Хилюка разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії і досі утримують.

За наявними раніше даними міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", Хилюк утримується у Володимирській області Росії.

Чоловік, який провів рік в одній камері з Хилюком, розповів організації про їхні випробування. Зокрема, він зазначив, що журналіст важить "не більше 45 кілограмів".

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