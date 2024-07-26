За даними організації, Хилюка досі утримують у Володимирській області Росії.

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" отримала нові свідчення про долю українського журналіста, кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, який перебуває в полоні Росії. Як зазначається у повідомленні на сайті Reporters sans frontieres (RSF), згідно зі свідченнями, отриманими "Репортерами без кордонів", Хилюк досі утримується у Володимирській області Росії.

Чоловік, з яким організація змогла ґрунтовно поспілкуватися, і який провів рік у тій самій камері, що й Хилюк, розповів про їхні випробування.

"Повернувшись в Україну, я побачив його фото і можу сказати, що він виглядає зовсім не так, як раніше", - сказав співбесідник. Відео дня

Йдеться про Ігоря, українського військовополоненого, звільненого у травні 2024 року, який пережив рік пекла в російських в'язницях разом із людиною, яку тепер вважає своїм другом, - Хилюком.

"Двоє чоловіків майже рік перебували в одній камері №8 у виправній колонії ІК-7 у Пакіно, розташованій у Володимирській області, за кілька сотень кілометрів східніше Москви. Журналіста досі утримують там", - зазначили в організації.

У RSF додали, що "позбавлений їжі, піддаючись побиттям, пропагандистським бесідам і приниженням, Ігор розповідає моторошну історію полону, в якому, у цій камері, перебувають близько п'ятнадцяти українців, як цивільних, так і військових".

"Він згадує, як посеред зими, при мінус десяти градусах, його та його товаришів змушували ходити по тюремному подвір'ю повністю голими. Досить часто під час перевірок тюремні наглядачі або співробітники служби безпеки (ФСБ) розважаються, спускаючи собак на ув'язнених. Останніх регулярно змушують співати російський гімн або позбавляють їжі", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що як і його співкамерники, журналіст сильно схуд.

"За словами Ігоря, зараз він важить "не більше 45 кілограмів", - повідомили в організації.

У "Репортерах без кордонів" підкреслили, що просили Росію надати докази, що Хилюк живий.

"Ми отримали власними зусиллями нові докази жорстокого поводження з журналістом Дмитром Хилюком та його супутниками по нещастю. Росія не лише продовжує брехати про його долю, але й принизливо та нелюдськи поводиться з ним", - наголосили в організації.

Водночас вони зауважили, що "у світі до деяких заручників, утримуваних злочинними або терористичними угрупуваннями, ставляться з більшою повагою та гідністю".

"Ми закликаємо російську владу звільнити його, а українську - подвоїти зусилля, щоб витягнути його з цього пекла", - підсумували у організації.

Росія утримує журналіста УНІАН

Як повідомляв УНІАН, серед цивільних українців, які перебувають у полоні Росії, є і кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк. При цьому Україна має неофіційні дані щодо місця утримання викраденого Росією журналіста.

Його разом із батьком російські окупанти викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Згодом батька відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

Наприкінці травня 2024 року один зі звільнених з полону повідомив, що Хилюк передає батькам привіт та сподівається на звільнення.

26 червня журналістка та подруга Хилюка Наталія Богута під час заходу в Парламентській асамблеї Ради Європи розповіла про тортури, яких Хилюк зазнає в полоні Росії. На нього, зокрема напускають собак. За її словами, Хилюку також ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу.

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