За інформацією журналістів, чоловіки в'їхали до Молдови під вигаданими іменами незадовго до викрадення.

П'ятеро українців можуть бути причетні до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса у Кишиневі 3 квітня. Ймовірно, вони в'їхали до Молдови під вигаданими іменами.

Про це йдеться у спільному матеріалі розслідувачів молдовського RiSE Moldova та української агенції "Слідство.інфо".

Журналісти проаналізували дані понад 20 громадян України, які потрапили під пильну увагу молдавського слідства у зв'язку з викраденням Чауса. Раніше вони вже повідомляли про одного громадянина України, який, ймовірно, пов'язаний з українськими спецслужбами та приїжджав до Молдови за паспортом прикриття. Тепер розслідувачі стверджують, що змогли виявити ще чотирьох.

"До групи тих, хто міг брати участь у викраденні Чауса, входили ще чотири чоловіка, які брали для в'їзду на територію Республіки Молдова документи на неіснуючі ідентичності (ймовірно, паспорта прикриття). ... Найімовірніше, всі четверо чоловіків приїжджали в Молдову під вигаданими іменами. Простіше кажучи, за паспортами прикриття, які використовують, як правило, спецслужби для спецоперацій", - зазначається в матеріалі.

Джерела у правоохоронних органах України повідомили RISE Moldova, що в реєстрі платників податків України немає, зокрема, громадян з іменами Олексій Нечаєв і Олексій Сотников, які б народилися в дати, зазначені у їх паспортах, за якими чоловіки перетнули молдовський кордон.

Читайте такожЗ'явилося відео викрадення українського судді-утікача Чауса у МолдовіОкрім того, паспорт Нечаєва, виданий нібито у 2016 році, коли тому було 28 років, є першим закордонним документом, будь-коли оформленим на його ім'я, а в українських реєстрах немає інформації про орган, що видав посвідчення особи на ім'я Олексія Сотникова.

Київські адреси, де прописані Нечаєв і Сотников, виявилися житловим районом хрущовської забудови, однак за вказаними адресами журналістам не вдалося знайти чоловіків.

Розслідувачів також насторожили ще два українці - з іменами Сергій Гончар та Андрій Бородінов. Ідентифікувати жодну людину з тими ж даними, що були зазначені в паспортах, пред'явлених ними на кордоні, не вдалося. При цьому Бородінов зробив своє посвідчення особи за тиждень до приїзду в Республіку Молдова, а Гончар свій закордонний паспорт отримав приблизно за місяць до поїздки до Кишинева.

Журналісти змогли знайти людей, схожих на тих, хто представився Нечаєвим, Сотниковим, Бородіновим та Гончаром, однак встановити їх справжні особистості не вдалося.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.

За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді.

Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишиніва незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького . Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців.

. Ймовірно, ним був і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців. Розслідувачі зазначали, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

При цьому представник ГУР України у коментарі журналістам категорично заперечив зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.

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Автор: Катерина Комолова