Виявлені люди могли в'їхати до Молдови за паспортами прикриття / фото rise.md

П'ятеро українців можуть бути причетні до викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса у Кишиневі 3 квітня. Ймовірно, вони в'їхали до Молдови під вигаданими іменами.

Про це йдеться у спільному матеріалі розслідувачів молдовського RiSE Moldova та української агенції "Слідство.інфо".

Журналісти проаналізували дані понад 20 громадян України, які потрапили під пильну увагу молдавського слідства у зв'язку з викраденням Чауса. Раніше вони вже повідомляли про одного громадянина України, який, ймовірно, пов'язаний з українськими спецслужбами та приїжджав до Молдови за паспортом прикриття. Тепер розслідувачі стверджують, що змогли виявити ще чотирьох.

"До групи тих, хто міг брати участь у викраденні Чауса, входили ще чотири чоловіка, які брали для в'їзду на територію Республіки Молдова документи на неіснуючі ідентичності (ймовірно, паспорта прикриття). ... Найімовірніше, всі четверо чоловіків приїжджали в Молдову під вигаданими іменами. Простіше кажучи, за паспортами прикриття, які використовують, як правило, спецслужби для спецоперацій", - зазначається в матеріалі.

Джерела у правоохоронних органах України повідомили RISE Moldova, що в реєстрі платників податків України немає, зокрема, громадян з іменами Олексій Нечаєв і Олексій Сотников, які б народилися в дати, зазначені у їх паспортах, за якими чоловіки перетнули молдовський кордон.

Читайте такожЗ'явилося відео викрадення українського судді-утікача Чауса у МолдовіОкрім того, паспорт Нечаєва, виданий нібито у 2016 році, коли тому було 28 років, є першим закордонним документом, будь-коли оформленим на його ім'я, а в українських реєстрах немає інформації про орган, що видав посвідчення особи на ім'я Олексія Сотникова.

Київські адреси, де прописані Нечаєв і Сотников, виявилися житловим районом хрущовської забудови, однак за вказаними адресами журналістам не вдалося знайти чоловіків.

Розслідувачів також насторожили ще два українці - з іменами Сергій Гончар та Андрій Бородінов. Ідентифікувати жодну людину з тими ж даними, що були зазначені в паспортах, пред'явлених ними на кордоні, не вдалося. При цьому Бородінов зробив своє посвідчення особи за тиждень до приїзду в Республіку Молдова, а Гончар свій закордонний паспорт отримав приблизно за місяць до поїздки до Кишинева.

Фото з документів на імена Олексія Нечаєва, Олексія Сотникова, Сергія Гончара та Андрія Бородінова / фото rise.md, колаж УНІАН

Журналісти змогли знайти людей, схожих на тих, хто представився Нечаєвим, Сотниковим, Бородіновим та Гончаром, однак встановити їх справжні особистості не вдалося.

Викрадення екс-судді Чауса в Молдові

  • 3 квітня стало відомо, що група озброєних чоловіків викрала в центрі Кишинева колишнього українського суддю Миколу Чауса, оголошеного Інтерполом у міжнародний розшук за підозрою у хабарництві.
  • За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді.
  • Згодом журналісти повідомили, що змогли ідентифікувати одного громадянина України, який прибув до Кишиніва незадовго до викрадення Чауса за підробленим паспортом на ім'я Едуарда Ставицького. Ймовірно, ним був Андрій Куценко і він приїжджав до Молдови у складі іншої групи українців.
  • Розслідувачі зазначали, що чоловік може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, а саме - з Головним управлінням розвідки Міноборони України.
  • При цьому представник ГУР України у коментарі журналістам категорично заперечив зв'язок Міноборони з викраденням колишнього українського судді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова