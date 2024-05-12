За словами Умєрова, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку.

Кабінет міністрів України оновив розмір грошових виплат військовослужбовцям та поліцейським. Відтепер загальна сума виплат складатиметься з базової суми у 100 000 гривень та додаткової винагороди у 70 000 гривень. При цьому, як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, додаткові виплати нараховуватимуться дещо по-іншому.

"Якщо "бойові" виплачуються щомісяця, а сума виплати залежить від кількості днів, під час яких виконувалися завдання, то щодо виплати винагороди формулювання в постанові Кабміну інше: "за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань", - пояснив міністр.

За його словами, нова постанова уряду передбачає додаткову винагороду за знищену російську техніку - зокрема, танки, РСЗВ, артилерію тощо.

Відео дня

"Якщо військовослужбовець виконує свої завдання: знищує кораблі, знищує техніку, танки, РСЗВ, артилерію і так далі, то він має заохочення, тобто винагороду за знищену техніку. І таким чином підтримує свою сім’ю фінансово", - зазначив Умєров.

Додаткові виплати військовим ЗСУ - останні новини

Для українських військових існує 6 видів додаткових виплат. Як розповіли в Міноборони, доплату у 70 тисяч для бійців на передовій ввели тільки у квітні цього року.

При цьому, за словами заступниці міністра Наталії Калмикової, виплата додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць здійснюється військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення - зокрема, на тимчасово окупованій РФ території.

Також у Міноборони розповіли, які є доплати для важкопоранених військових. Зокрема, існує додаткова винагорода військовослужбовцям, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Вас також можуть зацікавити новини: