На платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України.

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що на платформі користувачі мають змогу розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям Збройних Сил України, скориставшись онлайн-калькулятором.

Також є можливість отримати інформацію щодо:

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порядку нарахування та виплати грошового забезпечення;

одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або загибелі (смерті) військовослужбовця;

інших соціальних гарантій військовослужбовцям та членам їх сімей.

Допомога військовим - останні новини

В Україні частині військових можуть підвищити зарплату. Про це повідомив народний депутат Юрій Мисягін. Він уточнив, що йдеться про військовослужбовців, які перебувають на передовій уже два роки.

Як сказав нардеп, зарплату можуть підняти до 200 тисяч гривень.

Як відомо, у 2024 році зарплата мобілізованих, які перебувають на фронті, але не залучені до боїв, становитиме 30 тисяч гривень. По 50 тисяч отримуватимуть військові, залучені до виконання спецзавдань уздовж лінії бойового зіткнення.

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