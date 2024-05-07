Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що існує додаткова винагорода військовослужбовцям, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я
"Це стосується, до речі, і закордонних лікарень. Ця винагорода становить 100 тисяч. Вона виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення до лікарняного закладу. Окрім того вона виплачується бійцям, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК", - сказала вона в інтерв'ю "Укрінформу".
За словами посадовиці, під час відпустки за військовослужбовцем залишається його грошове забезпечення. Однак при цьому існує ще таке поняття як грошова допомога для оздоровлення. Її надають захисникам за рапортом, в т.ч. у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку або її частину.
Виплати військовослужбовцям
Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді розглядають можливість підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень.
Крім того, зараз в Україні наразі існує 6 видів додаткової винагороди для військовослужбовців. Доплату у 70 тисяч для бійців на передовій ввели тільки у квітні цього року.
Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.