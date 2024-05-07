Існує ще таке поняття як грошова допомога для оздоровлення.

Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова заявила, що існує додаткова винагорода військовослужбовцям, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я

"Це стосується, до речі, і закордонних лікарень. Ця винагорода становить 100 тисяч. Вона виплачується за час перебування на стаціонарному лікуванні, включаючи час переміщення до лікарняного закладу. Окрім того вона виплачується бійцям, які перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК", - сказала вона в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами посадовиці, під час відпустки за військовослужбовцем залишається його грошове забезпечення. Однак при цьому існує ще таке поняття як грошова допомога для оздоровлення. Її надають захисникам за рапортом, в т.ч. у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку або її частину.

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Виплати військовослужбовцям

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді розглядають можливість підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень.

Крім того, зараз в Україні наразі існує 6 видів додаткової винагороди для військовослужбовців. Доплату у 70 тисяч для бійців на передовій ввели тільки у квітні цього року.

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей.

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