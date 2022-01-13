Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

В Україні судитимуть колишнього українського військового за допомогу росіянам у переправленні до Криму під час окупації півострова.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, якого восени 2021 року правоохоронці автономії затримали на Херсонщині.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про екс-військовослужбовця ЗСУ Валерія Золотих.

Наразі дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) та ч. 4 ст. 260 КК України (Участь у непередбачених законом збройних формуваннях).

Зазначається, що колишній військовослужбовець Збройних сил України спільно з іншими учасниками незаконного збройного формування "Самооборона Криму" сприяв російським військовим, брав участь у захопленні міжнародного аеропорту "Сімферополь" та регіонального структурного підрозділу "Кримаерорух".

Читайте такожЗеленський продовжив до 10 років санкції щодо осіб, причетних до організації "виборів" в КримуКрім того, він брав участь у блокуванні диспетчерського пункту та злітно-посадкової смуги аеропорту задля недопущення приземлення літаків, які рухались з материкової частини України до Криму.

"Колишній військовослужбовець допоміг ЗС РФ встановити контроль за діяльністю аеропорту та РСП "Кримаерорух". Він координував роботи диспетчерів стосовно польотів російських військових літаків, на яких військовослужбовці держави-окупанта переправлялись до Криму, а також передавав представникам ЗС РФ інформації щодо переміщення літаків над повітряним простором півострова", – розповіли у прокуратурі.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

Нагадаємо, Росія захопила український Крим у 2014 році й провела там так званий "референдум", згідно з яким нібито більшість жителів півострова "висловились за приєднання до РФ".

Україна та низка країн Заходу не визнають Крим "російським" і покарали РФ за агресію – запровадили санкції.

Нагадаємо, у Києві 23 серпня минулого року очільники делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували Кримську платформу, мета якої – припинення російської окупації півострова мирним шляхом.

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