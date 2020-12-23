За словами Павла Фукса, Кернесу "було важливо показати, що він не боїться пандемії".

Геннадій Кернес міг заразитися коронавірусом від своєї домробітниці. При цьому він ставився до пандемії безтурботно і нехтував маскою.

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Про це в інтерв'ю «Стране» розповів друг Кернеса, бізнесмен Павло Фукс, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

"Кажуть, що [заразила] домробітниця. Ходила навкруги, кашляла в масці. Гена був в цьому плані досить безтурботним. Виходив на вулицю абсолютно без маски", - зазначив Фукс.

За його словами, Кернесу "було важливо показати, що він не боїться пандемії".

"Він боровся за те, щоб працювало метро, бізнес, щоб місто не зупинялось. Коли відкривали фонтан на День міста, я такої кількості людей ніколи не бачив. Всі фотографувалися, притискалися, обіймалися. Через це він постраждав, плюс, ця жінка, яка його одягала», - підсумував Фукс.

Кернес помер: подробиці смерті мера Харкова

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", куди його доставили у вересні у зв'язку з підтвердженим COVID-19.

Того ж дня у Харкові оголосили триденну жалобу - 17, 18, 19 грудня. Згодом один день жалоби перенесли на день похорону міського голови.

21 грудня літак з тілом Кернеса прибув з Берліна до Харкова.

Сьогодні в Харкові проходить церемонія прощання з Кернесом.

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Автор: Дмитро Захаров