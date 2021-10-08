Там перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу пройде стаціонарну психолого-психіатричну експертизу.

Першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова російські окупанти відвезли з СІЗО у відділення психлікарні.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook адвокат Микола Полозов.

"Його вивезли з СІЗО Сімферополя, де він утримувався останній місяць. Як з'ясувалося, його перемістили в 15-е відділення Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1 ім. М.І. Балабана. Це відділення, де проводиться стаціонарна психолого-психіатрична експертиза щодо підслідних осіб, які утримуються під вартою", - написав Полозов.

Він також нагадав, що раніше Джелялов відмовився проходити психіатричну експертизу, оскільки підстав для її призначення не було.

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"Таким чином, ніяких підстав поміщати його в психіатричну лікарню немає. У такому випадку ніяких інших причин прийняття слідчим рішення про направлення Нарімана Джелялова на психіатричну експертизу, крім як застосування каральної практики, припустити неможливо... це все є елементами комплексної каральної системи, спрямованої, в тому числі, на придушення волі слідчо-заарештованого і створення неприйнятних умов утримання", - зазначив адвокат.

Полозов також повідомив, що після того, як стало відомо про місцеперебування Джелялова, його негайно відвідала адвокат Еміне Авамілєва.

"Нарімана вивезли з СІЗО ще вчора. Сама психолого-психіатрична експертиза триватиме від 21 до 28 днів. Стан здоров'я Нарімана нормальний", - додав він.

Полозов також повідомив, що захист оскаржуватиме незаконне процесуальне рішення слідства про направлення Джелялова в стаціонар психіатричної клініки.

Репресії російських окупантів у Криму

3-4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали п'ятьох кримських татар.

За даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим і м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Президент України Володимир Зеленський висловився на захист незаконно затриманих кримських татар.

4 вересня Кримська правозахисна група оприлюднила термінову заяву про викрадення п'ятьох кримських татар. У ньому містяться вимога до Росії як держави-окупанта негайно звільнити незаконно затриманих і прохання до іноземних держав та міжнародних організацій висловити рішучий протест проти дій РФ і ввести персональні санкції щодо осіб, причетних до проведення обшуків, затримань і викрадень жителів Криму.

Автор: Наталія Хаджі