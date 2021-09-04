Через рейд затримань протест вже висловили у МЗС / фото - facebook.com/Forum.Ukraine30

Президент Володимир Зеленський переконаний, що п’ятьох кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, затримали через проведення "Кримської платформи".

Про це він написав у Twitter.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 3 та 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла.

Читайте такожЗв'язки міцніші, ніж будь-коли: у посольстві США оцінили зустріч Зеленського з БайденомЗа даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим та м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Вже відомо, що через рейд незаконних обшуків і затримань кримських татар в окупованому Криму в МЗС висловили протест.

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Автор: Вікторія Токарєва