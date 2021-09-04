3 та 4 вересня на тимчасово окупованому півострові співробітники ФСБ РФ затримали Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що п’ятьох кримських татар, серед яких перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, затримали через проведення "Кримської платформи".

Про це він написав у Twitter.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання. Вже забрали Нарімана Джелялова, 1-го заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 3 та 4 вересня в окупованому Криму співробітники ФСБ РФ затримали Ельдара Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла.

Читайте такожЗв'язки міцніші, ніж будь-коли: у посольстві США оцінили зустріч Зеленського з БайденомЗа даними правозахисників, їх затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим та м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Вже відомо, що через рейд незаконних обшуків і затримань кримських татар в окупованому Криму в МЗС висловили протест.

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Автор: Вікторія Токарєва