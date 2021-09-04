Каральний рейд проти керівників Меджлісу виглядає як покарання за їх участь в установчому саміті "Кримської платформи".

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань кримських татар у тимчасово окупованому Криму, які проходять 3 та 4 вересня.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

За наявною інформацією, співробітники ФСБ вранці 3 вересня затримали Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня - Азіза Ахметова, Асана Ахметова та Шевкета Усеїнова. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі також затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

"Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова", - заявили в МЗС.

Українські дипломати наголосили, що Російська Федерація як держава-окупант, відповідно до норм міжнародного права, зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова.

"Російська Федерація повинна також виконати у повній мірі положення резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2020 рр. та наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - підкреслили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві вимагають від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Читайте такожБанер із зображенням проросійського політика Мураєва зняли з будинку профспілок (фото)В МЗС закликали міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею АРК та Севастополя, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах "Кримської платформи".

Як повідомляв УНІАН, за даними правозахисників, Одаманова, Азіза і Асана Ахметових, Усеїнова та Джеляля затримали нібито у зв'язку з вибухом газопроводу в селі Перевальне Сімферопольського району.

За фактами обшуків і затримань кримських татар прокуратура АР Крим та м.Севастополя відкрила провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

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Автор: Вікторія Токарєва