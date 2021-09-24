Дії колишнього командира призвели, зокрема, до вбивств трьох мітингувальників.

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в Харківській області повідомлено про підозру в організації теракту та вбивств мітингувальників 18 лютого 2014 року у центрі м. Києва.

Про це йдеться у повідомленні офісу генерального прокурора.

"Підозрюваний, виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУ МВС України в м.Києві, організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Екс-правоохоронець забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спеціальних засобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, метою цих дій було залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради для підтримки голосування народними депутатами за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента.

У Офісі генпрокурора зазначили, що такі дії колишнього командира батальйону "Беркуту" призвели до тяжких наслідків, у тому числі вбивств 3 мітингувальників, спричинення тяжких тілесних ушкоджень 14 особам, середньої тяжкості – 59, легких – 123, а також вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень, 3 особам.

"Наразі за цими подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, у тому числі колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в м.Києві, а також виконавців із числа співробітників МОП "Беркут"", - йдеться у повідомленні.

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Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 4, ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України (в редакції від 21.09.2006), ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (в редакції від 05.11.2009), ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України).

Розстріли на Майдані: довідка

Екс-"беркутівців" Сергія Тамтуру, Олександра Маринченка, Олега Янішевського, Павла Аброськіна та Сергія Зінченка звинувачують у масових розстрілах людей на Майдані у Києві 20 лютого 2014 року.

Станом на лютий 2018 року слідством було встановлено 48 фактів вбивств та 80 фактів замахів на вбивства людей у лютому 2014 року в центрі столиці.

Автор: Наталія Хаджі