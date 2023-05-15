Суддя продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків.

На два місяці продовжено строк дії процесуальних обов’язків, покладених на екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого підозрюють у зловживаннях владою та службовим становищем й завданні понад 30 млн доларів збитків державі. Про це йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

"У понеділок, 15 травня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього Міністра інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Так, підозрюваний зобов’язаний:

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прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва та Київської області;

утримуватися від спілкування із визначеними в ухвалі слідчого судді особами.

Ексміністр підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Раніше до нього було застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Справа Пивоварського - деталі

22 лютого екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали понад 30 млн доларів збитків.

За даними слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником (на той час також головою Тарифної ради Мінінфраструктури) забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден у морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50).

16 березня слідчий суддя ВАКС застосував до колишнього міністра інфраструктури України запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 9 млн 997 тис. 900 гривень. На підозрюваного покладено процесуальні обов’язки, терміном дії - до 16 травня 2023 року включно.

Підозрюваний зобов’язаний був не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем. 17 березня Пивоварський повідомив, що застава внесена.