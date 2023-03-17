Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про внесення за нього застави на суму 9,997 млн грн.
Про це екс-міністр написав у Facebook. Він зазначив, що суд підтвердив отримання коштів за заставу. Нагадаємо, 16 березня ВАКС призначив Пивоварському заставу в розмірі 10 млн грн за ймовірне зловживання владою.
Справа Пивоварського
За інформацією слідства, у 2015 році тодішній міністр видав наказ, який дозволив приватним компаніям стягувати половину корабельних зборів у морському порту "Південний". Хоча акваторія цього порту є держвласністю і перебуває в користуванні Адміністрації морських портів України (АМПУ), тому право стягувати корабельні збори має лише держпідприємство.
Пивоварський заявляє, що надходження від корабельного збору розподіляються між користувачем портової акваторії (у даному випадку АМПУ) і власником операційної акваторії причалу (в даному випадку приватною компанією "ТІС"), тому, на його думку, наказ міністерства не був злочином.
22 лютого 2023 року екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали державі більш ніж $30 млн збитків.
Пивоварський був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.