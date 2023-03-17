Суд підтвердив отримання коштів за заставу.

Колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив про внесення за нього застави на суму 9,997 млн грн.

Про це екс-міністр написав у Facebook. Він зазначив, що суд підтвердив отримання коштів за заставу. Нагадаємо, 16 березня ВАКС призначив Пивоварському заставу в розмірі 10 млн грн за ймовірне зловживання владою.

Справа Пивоварського

За інформацією слідства, у 2015 році тодішній міністр видав наказ, який дозволив приватним компаніям стягувати половину корабельних зборів у морському порту "Південний". Хоча акваторія цього порту є держвласністю і перебуває в користуванні Адміністрації морських портів України (АМПУ), тому право стягувати корабельні збори має лише держпідприємство.

Відео дня

Пивоварський заявляє, що надходження від корабельного збору розподіляються між користувачем портової акваторії (у даному випадку АМПУ) і власником операційної акваторії причалу (в даному випадку приватною компанією "ТІС"), тому, на його думку, наказ міністерства не був злочином.

22 лютого 2023 року екс-міністру інфраструктури Андрію Пивоварському та його заступнику повідомили про підозру у зловживаннях, які завдали державі більш ніж $30 млн збитків.

Пивоварський був міністром інфраструктури в уряді Арсенія Яценюка з грудня 2014 року по квітень 2016 року.

Вас також можуть зацікавити новини: