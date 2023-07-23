Раніше Борисову оголосили підозри, зокрема за фактом незаконного збагачення.

Колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якому оголосили підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби, збираються оголосити у розшук.

"Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного в розшук та здійснення приводу з метою розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори зазначили, що колишньому керівнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення, нез’явлення на службу та ухилення від військової служби (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 КК України). За даними слідства, члени його родини за його дорученням придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Іспанії. Загальна сума вартості нового майна становила понад 151 млн гривень. Наголошується, що сталося це вже під час дії воєнного стану, а офіційний спільний дохід родини підозрюваного цих витрат не покриває.

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"Окрім того, на початку грудня 2022 року підозрюваний, будучи військовою службовою особою, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, виписавшись з військового шпиталю, більш ніж два тижні не з’являвся на військову службу без поважних причин. У подальшому, в другій половині грудня 2022 року, посадовець, за відсутності визначеного для нього Міністерством охорони здоров’я закордонного лікування, шляхом обману виїхав за межі країни. Разом з членами родини він майже місяць перебував в Республіці Молдова, Туреччині на Сейшельських островах та в Королівстві Іспанія", – йдеться у повідомленні.

Справа Борисова: що варто знати

Навесні зʼявилася інформація, що родина очільника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова придбала нерухомість в Іспанії, вартість якого становить понад три мільйони євро. Маєток зареєстрували на матір посадовця, а в його дружини виявили офісне приміщення в Марбельї. Примітно, що також родина Борисова змогла розжитися елітним авто – Mercedes Gelendvagen.

За розслідування взялися працівники ДБР. Слідчі встановили, що Борисов давав підлеглим вказівки не призивати певних осіб за винагороду. 28 червня зʼявилася інформація про звільнення Борисова з посади начальника обласного ТЦК.

22 липня Борисову оголосили підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Також Борисова підозрюють в нез’явленні на службу вчасно без поважних причин в умовах воєнного стану та ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану.

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