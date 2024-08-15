Як наголошує Предстоятель ПЦУ, діалог про єдність має розпочатися без попередніх умов з боку Онуфрія та УПЦ МП.

Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель Православної Церкви України Епіфаній звертається із закликом до митрополита Української православної церкви Московського патріархату (філіал РПЦ) Онуфрія до початку невідкладного діалогу про єднання. Про це йдеться у зверненні Епіфанія до Онуфрія та всіх ієрархів, духовенства і мирян, які перебувають з ним.

"У день Успіння Пресвятої Богородиці... бажаю поновити заклик від імені Православної Церкви України до Вас, владико, до ієрархів, духовенства і вірних, які визнають Вас своїм Предстоятелем: заради блага і утвердження православної християнської віри в Україні, заради Церкви Христової, заради захисту істини від намагань спотворити її – невідкладно розпочати діалог", - наголошує Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ нагадав, що 15 грудня 2018 року Вселенським Патріархом Варфоломієм було скликано Об’єднавчий Собор у храмі Святої Софії у Києві, куди були покликані всі православні архієреї, і про що кожен з них, в тому числі й Онуфрій, були письмово сповіщені.

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Водночас, з різних причин не всі покликані прийшли.

"Собор у Святій Софії 15 грудня 2018 року ухвалив всі рішення, для яких був зібраний, і створив тверду канонічну основу для того, щоби єдина вже Православна Церква України, як Помісна, отримала, як вона цього і просила та бажала протягом багатьох років, Томос про автокефалію від Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія", - відзначив Епіфаній.

Як підкреслив Предстоятель ПЦУ, канонічним правом і порядком загалом, а також Томосом зокрема визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, як одна і єдина Помісна Православна Церква.

"Однак з великою скорботою та болем ми всі є свідками того, що в першу чергу через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними. Але і серед тих українських православних, хто ще не перебуває в родині Православної Церкви України, зростає число бажаючих досягти цієї єдності", - додав Епіфаній.

Він наголосив, що патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням "русского міра", отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна Росії проти України.

"Ми знову і знову звертаємося до Вас владико, і до всіх наших православних братів і сестер, але в першу чергу – до єпископів і священників, бо на них покладено більшу відповідальність, як свідчить про це Писання – із закликом без всяких попередніх умов розпочати діалог про єдність", - йдеться у зверненні.

При цьому, уточнюється, що діалог про єдність має розпочатися без попередніх умов з боку Онуфрія та УПЦ МП.

Заборона УПЦ (МП) в Україні

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