Він назвав період, коли ПЦУ оголосить загальноцерковне рішення щодо цього питання.

Митрополит Епіфаній відповів, коли Православна церква України винесе остаточне рішення щодо того, чи варто переходити на новий календар та "інші" дати святкувань за прикладом греко-католицької церкви.

Йдеться про такі великі "Божі" свята, як Різдво. Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю для Gazeta.ua. За його словами, загальноцерковне рішення щодо цього приймуть у травні на Архієрейському Соборі.

"Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо", - зазначив він.

За словами Епіфанія, ПЦУ вже готується запровадити відповідну реформу й працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан.

Українська греко-католицька церква оголосила "календарну" реформу

Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року УГКЦ оголосила про історичне для своїх прихожан рішення перейти на нові дати календарних свят, згідно з західним обрядом, які сповідують християни. Там зазначили, що від 1 вересня поточного року церква збирається святкувати Різдво 23 грудня (за старою датою це було б в ніч на 7 січня).

Також це змінює традицію святкування всіх великих свят, які мають "сталу" дату. Такі "рухомі" свята, як Великдень, Українська греко-католицька церква буде святкувати, як і зараз.

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