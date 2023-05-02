Митрополит Епіфаній відповів, коли Православна церква України винесе остаточне рішення щодо того, чи варто переходити на новий календар та "інші" дати святкувань за прикладом греко-католицької церкви.
Йдеться про такі великі "Божі" свята, як Різдво. Про це Епіфаній розповів в інтерв'ю для Gazeta.ua. За його словами, загальноцерковне рішення щодо цього приймуть у травні на Архієрейському Соборі.
"Втілення цієї реформи насамперед дасть змогу перейти на більш точний календар й уникнути в майбутньому поступового зміщення нерухомих свят. І хоч на цьому шляху ще залишаються деякі труднощі, проте переконаний, що з Божою допомогою ми їх вирішимо", - зазначив він.
За словами Епіфанія, ПЦУ вже готується запровадити відповідну реформу й працює над новою редакцією певної церковної літератури для прихожан.
Українська греко-католицька церква оголосила "календарну" реформу
Нагадаємо, що 6 лютого 2023 року УГКЦ оголосила про історичне для своїх прихожан рішення перейти на нові дати календарних свят, згідно з західним обрядом, які сповідують християни. Там зазначили, що від 1 вересня поточного року церква збирається святкувати Різдво 23 грудня (за старою датою це було б в ніч на 7 січня).
Також це змінює традицію святкування всіх великих свят, які мають "сталу" дату. Такі "рухомі" свята, як Великдень, Українська греко-католицька церква буде святкувати, як і зараз.