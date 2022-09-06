Ірина Верещук нагадала, що якщо батьки приймають рішення залишитись з дітьми на території, де ведуться бойові дії, вони будуть змушені підписати письмову відмову.

Гаряча лінія Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій "червоніє" від кількості дзвінків українців, які хочуть виїхати з окупованих чи прифронтових територій.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, всього за серпень з тимчасово окупованих територій (ТОТ) вже виїхало 63 тисячі людей. Зокрема, 24 тисячі українців виїхали з Запорізької області, майже 20 тисяч з Херсонської області, з Харківської – 4,5 тисячі і так далі.

Відео дня

"63 тисячі людей вже виїхало, ми говоримо про ТОТ - це Енергодар, Мелітополь, Бердянськ. Це якраз про 500 тисяч, про які я говорю і ми очікуємо побачити, і щиро сподіваємось, що кожному з них допоможемо", - сказала вона.

За інформацією Верещук, під час обов’язкової евакуації з Донецької області за серпень виїхало близько 15 тисяч людей, з них близько двох тисяч дітей і близько тисячі маломобільних.

"Зараз гаряча лінія червоніє від кількості дзвінків, які йдуть з тимчасово окупованих територій, з прифронтових міст. Процес триває, і є динаміка, яка зростає", - сказала вона.

Верещук нагадала, що якщо батьки приймають рішення залишитись з дітьми на території, де ведуться бойові дії, вони будуть змушені підписати письмову відмову.

"Вони усвідомлюють ризики на які наражають своїх дітей. А якщо батьки хочуть (евакуюватися - УНІАН) і в більшості це так і є, вони дзвонять до нас, до керівництва ОВА", - сказала віце-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня Ірина Верещук повідомила, що рішення про обов'язкову евакуацію приймається у відповідь на звернення місцевих ОВА.

За словами Ірини Верещук, на сьогодні небезпечними можуть бути лише окремі частини Харківської, Миколаївської та Запорізької областей. Саме з цих окремих районів, можливо, буде організована обов’язкова евакуація - така ж, яка триває з Донеччини.