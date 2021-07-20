Пости Антона Виборного несуть репутаційні ризики, тому Український фонд стартапів відкликав заявку на проходження грантової акселераційної програми.

Український фонд стартапів відкликав фінансування стартапу Apiway у розмірі $50 тисяч після того, як його керівник Антон Виборний похвалив російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє dev.ua із посиланням на Український фонд стартапів при Кабміні.

"За численними зверненнями щодо дискредитуючого публічного посту одного з учасників Грантової програми Фонду Антона Виборного - CEO стартапу Apiway, Українським фондом стартапів було проаналізовано публікації на його персональних сторінках в соціальних мережах Facebook і Telegram. Офіційно повідомляємо, що Фонд не поділяє позицію, висловлену СЕО стартапу Apiway Антоном Виборним щодо питань, порушених у зазначених публікаціях", - йдеться в повідомленні фонду.

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У фонді зазначили, що пост Виборного несе репутаційні ризики, тому й відкликали заявку на проходження грантової акселераційної програми.

"На сьогодні фінансування або будь-яка інша форма підтримки стартапу Apiway з боку Фонду не передбачається", - йдеться в повідомленні.

Сам Виборний відмовився коментувати dev.ua рішення фонду стартапів про позбавлення фінансування.

Як повідомляв УНІАН, на пости Виборного в соцмережах звернув увагу юрист і активіст Сергій Стерненко. В одному з них Виборний похвалив статтю президента РФ Володимира Путіна "про відносини України і Росії" і "історичні епізоди русичів". Також він розповідав, як уболівав за Росію на Євро-2020.

Стаття Путіна про "історичну єдність росіян та українців: що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін написав статтю "про історичну єдність росіян та українців". Разом із цим він висловився про назву України та дав своє трактування слову "українець". У своїй статті президент РФ намагається обґрунтувати свою думку про "єдність" росіян єдиною мовою і православною вірою.

Також Путін у своїй статті про "братні народи" звинуватив Київ в "кривавих провокаціях" на Донбасі й небажанні виконувати Мінські угоди. Президент РФ переконаний, що "Києву Донбас просто не потрібен".

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Автор: Олександр Топчій