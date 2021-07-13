Facebook видалив допис посла України в Чехії Євгена Перебийніса / фото УНІАН, Володимир Гонтар

Facebook видалив допис посла України в Чехії Євгена Перебийніса, у якому дипломат розкритикував президента Росії Володимира Путіна за слова про "один народ".

Соцмережа назвала пост Перебийніса таким, що нібито розпалює ненависть, і видалила його, повідомив дипломат.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - прокоментував український посол дії соцмережі.

Читайте такожЗеленський іронічно прокоментував статтю Путіна про "єдність росіян та українців"

Також Перебийніс додав скріншот видаленого поста.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося в тексті допису, який не сподобався Facebook.

Стаття Путіна про "історичну єдність росіян та українців: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій