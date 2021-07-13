Євген Перебийніс додав скріншот видаленого соцмережею поста.

Facebook видалив допис посла України в Чехії Євгена Перебийніса, у якому дипломат розкритикував президента Росії Володимира Путіна за слова про "один народ".

Соцмережа назвала пост Перебийніса таким, що нібито розпалює ненависть, і видалила його, повідомив дипломат.

"Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - прокоментував український посол дії соцмережі.

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Також Перебийніс додав скріншот видаленого поста.

"Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають", - йшлося в тексті допису, який не сподобався Facebook.

Стаття Путіна про "історичну єдність росіян та українців: що відомо

Президент Російської Федерації Володимир Путін написав статтю "про історичну єдність росіян та українців". Разом із цим він висловився про назву України та дав своє трактування слову "українець". У своїй статті президент РФ намагається обґрунтувати свою думку про "єдність" росіян єдиною мовою і православною вірою.

Також Путін у своїй статті про "братні народи" звинуватив Київ в "кривавих провокаціях" на Донбасі й небажанні виконувати Мінські угоди. Президент РФ переконаний, що "Києву Донбас просто не потрібен".

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Автор: Олександр Топчій