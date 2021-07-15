Антон Виборний на своїй сторінці у Facebook радить всім прочитати нову статтю Путіна, бо вона "дуже гарна", а також розповідає, як уболівав за Росію на ЄВРО-2020.

Уряд виділив "фанату Путіна" Антону Виборному 50 тисяч доларів (1 363 853 гривень) на свій стартап.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив активіст Сергій Стерненко.

"Проросійський фанат Путіна отримає понад мільйон гривень наших грошей. Це Антон Виборний. І він підтримує Путіна та Росію, про що пише у себе на фб", - розповів він.

На підтвердження своїх слів Стерненко виклав скріншоти постів Виборного, в яких той радить всім прочитати нову статтю Путіна, тому що вона "дуже хороша", а також розповідає, як вболівав за Росію на Євро-2020.

"Компанії Apiway, якою він керує, Український фонд стартапів при Кабміні виділив грант в розмірі $50 000", - зазначив Стерненко.

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Путін написав "статтю" "Про історичну єдність росіян та українців". У ній він намагається обґрунтувати свою думку про те, що народи "єднає" мова і православна віра.

Також Путін вважає, що українська влада вирішила обґрунтувати незалежність України через "заперечення її минулого". Президент РФ звинувачує Україну у "насильницькій асиміляції" росіян.

Крім того, Путін звинувачує країни Заходу у створенні проекту "анти-Росія" для розриву відносин України та РФ.

На думку Путіна, сучасна Україна - це "дітище радянської епохи".

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Автор: Денис Прядко