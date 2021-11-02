Екс-депутат закликала своїх ворогів не ховатися за анонімними заявами в поліцію, а відкрито висловити їй свої претензії

Колишній нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон закликала своїх ворогів не ховатися за анонімними заявами в поліцію, а відкрито їй висловити свої претензії.

Про це вона заявила УНІАН, коментуючи порушення поліцією кримінального провадження за ч. 1 ст. 161 ККУ, де заявник стверджує, що вона порушує рівноправ’я громадян, а саме що називає українську спортсменку Ярославу Магучіх "біологічним сміттям" за її спільне фото з російською легкоатлеткою на Олімпіаді в Токіо.

Вона сказала, що вперше чує про наявність такого кримінального провадження.

"Мені про це не відомо, мене ця історія не цікавить: що говорити про біологічне сміття? Біологічне сміття і є біологічним сміттям. Вони це роблять хіба що через безсилля перед Фаріон, через безсилля вони можуть вручити мені підозру, через безсилля перед силою українського слова, перед моєю правдою і абсолютно точними ідентифікаціями тих, які ганьблять Україну на міжнародній арені. Це все триває з 2003 року, всі ці закиди на мою адресу. Дякую. Це визнання моєї сили. І визнання мовної правди. Це означає, що в моїх руках найкраща зброя – слово. Від цієї зброї недруги проявляють свою внутрішню сутність – в них роги і копита вилазять. Я не рейдернула ні в кого завод, не вкрала ні в кого землю, нікого не вбила. Я просто точно ідентифікую і називаю. Тому що я доктор філологічних наук і знаю, що коли щось неправильно назвати, то будемо неправильно робити. А якщо щось правильно назвати, то тоді переможемо", - сказала Фаріон.

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Також Фаріон сказала, що їй цікаво було б дізнатися, хто є заявником по цьому провадженню і закликала цього заявника не ховатися за спинами поліції, а висловити їй претензії відкрито.

"От власне чому ж поліція не каже хто заявник. Покажіть цю істоту. Істота, яка найбільше кричала, що Фаріон – член комуністичної партії, це був Шарій. То хто ж тепер найбільше кричить, що Фаріон розпалює міжнаціональну ворожнечу? Покажіть мені це біологічне сміття і відразу зникне ціла низка питань. Чого ж вони ховають людину, яка звернулась до поліції. Це чиєсь замовлення. Але якщо хтось вважає, що його право ображене, то ідіть тоді на мене з відкритим забралом. Я хочу мати перед собою відкритого суперника. Чому ж ви ховаєтесь? Я вас обліплю українськими словами так, що ви зрозумієте, що у вас нічого немає, окрім тіла. Я виграла вже всі суди на цю тему: якогось Лабунського, тепер – Чижмаря. І це та сама коломийка, яка триває щодо мене від 2003 року. Війни, як відомо, виграють вчителі і священники, тому вони панічно бояться Фаріон зі словом правди. Не будь-кого іншого, а Фаріон і Ніцой. Тому що ми називаємо речі своїми іменами".

Кримінальна справа проти Ніцой та Фаріон

Сьогодні стало відомо, що правоохоронці розпочали кримінальне провадження, фігурантами якого є скандальна екс-депутат Ради Ірина Фаріон та дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Справу завели через образи Фаріон та Ніцой на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної. Розслідування розпочали в жовтні за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Підставою для відкриття справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це.

Автор: Дмитро Хилюк