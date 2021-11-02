Обидві відомі своїми заявами на адресу російськомовних українців.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, фігурантами якого є скандальна екс-депутат Ради Ірина Фаріон та дитяча письменниця Лариса Ніцой.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на Національну поліцію.

Справу завели через образи Фаріон та Ніцой на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної. Розслідування розпочали в жовтні за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Підставою для відкриття справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це.

Заяву на Фаріон та Ніцой у правоохоронні органи написав харківський адвокат Денис Ярославський. У коментарі сайту "Страна" він розповів, що планує публічно висвітлювати резонансну справу.

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"Хоча поліція і намагалася спустити все "на гальмах", але ми не змогли заплющити очі на образи наших Олімпійських призерів та гравців збірної України з футболу. Вважаю, що дані висловлювання не лише ображають особистості спортсменів, а й усю країну, яку ці спортсмени репрезентують на світовій арені", - йдеться в тексті заяви Ярославського.

Скандальні заяви Фаріон та Ніцой

Раніше Фаріон назвала олімпійську медалістку Ярославу Магучіх "біосміттям" через її фото на Олімпіаді з російською суперницею.

Своєю чергою Ніцой облаяла українських спортсменок на Олімпіаді в Токіо, які давали коментар російською мовою. Однак конкретних прізвищ не назвала.

В іншому випадку Ніцой образила футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол у матчі Україна-Швеція і вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Причиною стало те, що спортсмен на прес-конференції відповідав на запитання російською мовою, а не українською. Ніцой назвала його "московітом" і "марсіанином".

Автор: Віолетта Орлова