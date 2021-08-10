Більш того, Фаріон запропонувала НОК України віддати її медаль назад.

Екс-нардеп від "Свободи" Ірина Фаріон назвала олімпійську чемпіонку Ярославу Магучіх "біосміттям" через її фото на Олімпіаді з російською суперницею.

На думку політика, знімком з росіянкою наша спортсменка "підтвердила тезу Путіна про один народ" і повинна за це бути суворо покарана, заявила Фаріон в ефірі телеканалу НТА.

Більш того, екс-політик запропонувала НОК України віддати її медаль назад.

"Спорт, як і релігія, як будь-яка інша сфера життєдіяльності, політична. І те, що зробила ця спортсменка – вона на весь світ заявила, що ми один народ, підтвердила тезу Путіна. Я б повернула нагороду цього біологічного сміття назад. Тому що, як говорив великий Аристотель – "Якщо ти не поважаєш батьків своїх, то нічого не доводь, просто карай", – сказала Фаріон.

Вона підкреслила, що своєю "аморальною витівкою" Магучіх показала всьому світу колабораціонізм, який все ще процвітає в Україні.

"Це публічна демонстрація колабораціонізму. Це ще одне свідчення нічого того, що тіло без ідеї не варто, це просто сміття. І ця людина - це сміття тоді, коли нам стріляють в обличчя, коли нас вбивають. Я публічно звертаюся до неї - якби ти, баба, мала дитину, і її вбили б, ти б обіймалася з вбивцею? Це, з одного боку, зі сфери дикого каліцтва. А з іншого боку, це підтверджує панування глобальної ідеології лібералізму, де абсолютно розмита мораль, де немає тих рубіконів у відносинах з людьми", – додала Фаріон.

На її думку, це свідчить про те, що війна в Україні закінчиться ще дуже нескоро.

"Враховуючи це, можна вважати, що війна в нашій країні триватиме ще довго. І найкращих вбиватимуть. Найгірші, які є просто тілом, виставляють Україну в дикому світі. Це не просто прояв аморальності - це прояв дикості. Особливо, коли в цей день загинув один наш воїн. Власне, це тіло отримало можливість з'їздити на Олімпіаду тільки тому, що наші воїни захищають їх душею і своїм серцем ", – резюмувала Фаріон.

Cкандал навколо Магучіх та Ласіцкене

19-річна легкоатлетка Ярослава Магучіх стала 7 серпня бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту.

Згодом у мережі з'явилися фото, на яких українка позує з російською атлеткою Марією Ласіцкене одразу після змагань, остання тримала прапор Олімпійського комітету Росії.

В Міністерстві оборони України прокоментували обійми Магучіх з росіянкою. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що триває російсько-українська війна, і це накладає певні обмеження та відповідальність.

Також заступниця глави Міноборони підтвердила, що бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Магучіх дійсно є молодшим лейтенантом Збройних сил України. До складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.

Автор: Вікторія Гордієнко