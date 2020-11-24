"Благодійники" за допомогою кол-центрів масово обдзвонюють приватні підприємства та вдаються до маніпуляцій.

В Україні різко збільшилась кількість благодійних фондів, що ведуть сумнівну діяльність. Зібрані такими структурами кошти швидше можуть піти в кармани шахраїв, ніж на допомогу нужденним.

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Про це йдеться у сюжеті проекту «Гроші». Так, активістка Катерина Жук вже 5 років у рамках свого проекту Charity tuner моніторить український ринок благодійності. І вона прикро здивована тенденцією. Лише за останні 2 місяці з’явилось 5 благодійних фондів, що дзвонять по всій країні.

До активістки звертаються зі скаргами на нові фонди – вони порушують усі неписані правила благодійності. За допомогою кол-центрів масово обдзвонюють приватні підприємства, вдаються до маніпуляцій. Розсилають потенційним благодійникам відскановані копії документів тих, хто потребує допомоги.

Водночас Жук пояснює – зазвичай благодійні фонди знають, що документи можуть опинитись в руках шахраїв, і ніколи не будуть розсилати особисті дані.

Як зазначається у сюжеті, люди все частіше скаржаться, на фонд «Соціальна платформа». Журналісти спробували знайти офіс фонду в Києві, але безуспішно. Тоді вони звернули увагу на керівника фонду – він прописаний в Донецьку.

Журналісти перевірили кредитну історію керівника Фонду, і були здивовані. Чоловік у свої 34 роки попрацював вже у двох сотнях фірм. Знайшли і список кредитів, які він брав, та не повертав.

Приватний детектив Руслан Болгов зазначив, що благодійні фонди, які займаються шахрайством, можуть заробляти по півмільйона гривень на місяць.

Крім «Соціальної платформи» приватних підприємців по всій країні атакують дзвінками фонди «Час добра та надії», «Врятуй дитину», «Свідома громада України», а також «Центр соціальних платформ» та «Центр благодійних платформ».

«Центр соціальних платформ», зокрема, розсилає кольорові відскановані копії документів на хвору дитину та її матір, що може стати подарунком для кредитних шахраїв.

При цьому нечесні фонди можуть навіть надати нужденним певні кошти. Фахівці зазначають: «благодійники» можуть зібрати півмільйона гривень, а хворій дитині виділити 15 тисяч гривень.

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Автор: Дмитро Захаров