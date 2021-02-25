Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус, заявив, що Українська православна церква Київського патріархату звернулася до Європейського суду з прав людини.

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що українська влада, так само як і російська, порушує право на свободу віросповідання.

Читайте такожСБУ оголосила Шарія у державний розшукЯк передає кореспондент УНІАН, про це почесний патріарх ПЦУ Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, сказав на прес-конференції у Києві на тему: "Міжнародно-правовий захист релігійного об’єднання Української православної церкви Київського Патріархату".

За його словами, українська влада пишається, що в країні є свобода віросповідання, але насправді поводиться з Київським патріархатом так само, як російська влада в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

"Кричать, що порушується свобода релігії в Криму, на Донбасі. Правда, порушується. І ми виступаємо проти порушення свободи релігії в Криму і на Донбасі. Але ж і влада це повторює. І ви, влада, виступаєте за свободу релігії? А що робиться у вас в Україні по відношенню до Київського патріархату? Ви так само вчиняєте з Київським патріархатом, як російська влада в Криму і на окупованій території Донбасу", - заявив патріарх Філарет.

Він зазначив, що у зв’язку з цим УПЦ КП звернулася до Європейського суду з прав людини.

"Суд прийняв наші скарги й оголосив, що буде розглядати. Але поки що рішення Європейського суду і взагалі європейських судових установ ми не маємо", - додав почесний патріарх.

Своєю чергою керівник юридичного відділу Київської патріархії УПЦ КП Неоніла Ткаченко зазначила, що питання захисту УПЦ КП надалі визначає один шлях – звернення до Європейського суду з прав людини.

Вона додала, що "21 лютого 2021 року Київська патріархія офіційно проінформована про прийняття до розгляду її перших скарг". За словами Ткаченко, УПЦ КП звернулась до ЄСПЛ щодо порушень, які стосуються права на свободу доступу до правосуддя та права на судовий захист.

Що цьому передувало

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

24 червня 2019 року синод Православної церкви України позбавив почесного патріарха ПЦУ Філарета права управління Київською єпархією та передав її митрополиту Епіфанію.

Разом з тим Філарет заявив про намір зберегти Українську православну церкву Київського патріархату.

Міністерство культури у січні 2019 року скасувало реєстрацію УПЦ КП, однак патріархія оскаржувала це рішення.

5 грудня 2019 року синод ПЦУ створив для почесного патріарха Філарета релігійну організацію у складі ПЦУ у формі місії та надав йому пожиттєве право на проживання у будівлі церкви та здійснення богослужінь у Володимирському соборі.

5 лютого 2020 року Православна церква України позбавила почесного патріарха Філарета прав і обов’язків, пов’язаних з управлінням єпархією, та виключила зі складу Священного синоду.

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Автор: Надя Пришляк