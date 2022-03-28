Цей дрон буде першим реактивним безпілотником компанії. Платформа літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті.

Турецька компанія Baykar Makina, яка створила відомий безпілотник Bayraktar, презентувала новий прототип бойового БПЛА. Він матиме назву Kızılelma та буде оснащений українськими двигунами.

Відповідні фото опублікували на сторінці компанії Baykar Makina у Twitter 27 березня.

Раніше на сайті компанії з'явилася заява про перший прототип нового безпілотника. Національна безпілотна бойова літальна система (MIUS) отримала назву Kızılelma ("червоне яблуко").

"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що цей дрон буде першим реактивним безпілотником компанії. Платформа літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: