В акції вже взяли участь понад 15 тисяч осіб.

У Латвії пройшла акція зі збору коштів для допомоги Україні.

Про це повідомляє LSM.

Кампанія зі збору коштів розпочалася 16 серпняна порталі Ziedot.lv. За чотири дні була зібрана сума, необхідна для покупки безпілотника Bayraktar для Збройних сил України.

Станом на ранок 21 серпня зібрано 536 304 Євро. На покупку одного безпілотника необхідно 4,5 мільйона євро.

В акції вже взяли участь понад 15 тисяч осіб.

"Нас порівняно багато. Працездатного населення - близько 700-800 тисяч. Якщо кожен пожертвує 5-10 євро, то ми швидко зможемо досягти наміченої мети", - заявила керівник благодійної організації Ziedot.lv Рута Діманта.

Акцію підтримує Міноборони Латвії. Відомств зобов'язалося на зібрані населенням кошти придбати безпілотник і доставити його в Україну.

Допомога Україні:

Наприкінці травня литовці почали збір коштів для купівлі Bayraktar для України. Всього було зібрано майже шість мільйонів євро. Однак компанія-виробник Baykar Makina заявила, що передасть безпілотник безкоштовно. На зібрані гроші в Литві вирішили закупити боєприпаси до БПЛА.

28 червня в Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для ЗСУ.

9 липня Bayraktar, на який збирали кошти литовці, прибув в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: