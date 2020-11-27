Посол України Вячеслав Яцюк закликав спорудити в Осло меморіал українцям, які загинули в роки Другої світової війни.

У Норвегії ініціюють петицію на підтримку визнання Голодомору 1932-1933 років - злочину сталінського режиму - геноцидом українського народу.

Читайте такожУ Києві представили найвідомішу виставку про Голодомор (фоторепортаж)Як повідомляє посольство України в Норвегії, відбулася українсько-норвезька онлайн-конференція «Вчимося з минулого заради майбутнього», присвячена Голодомору 1932-1933 років та внеску українського народу у перемогу над нацизмом.

«Теми цієї конференції стосуються історичних подій різного характеру, але і масштаби злочину Голодомору проти українців, і незрівнянні жертви українського народу під час Другої світової війни допомагають краще зрозуміти міжнародне значення того, що вирішується в Україні сьогодні,» – наголосив посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк.

Український дипломат висловив сподівання щодо приєднання Норвегії до кола держав, які вже визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу, а також закликав підтримати спорудження у місті Осло меморіалу українцям, які загинули в роки Другої світової війни на території Норвегії.

За підсумками обговорення модератори вебінару – засновник громадської організації «Підтримка народу України» Пер-Коре Холдал та українська дослідниця Оксана Гук – запропонували підготувати громадські петиції на адресу Стортингу та уряду Норвегії щодо визнання Норвегією злочину Голодомору геноцидом українського народу та належного вшанування пам’яті українців, які загинули у роки Другої світової війни на території Норвегії, зокрема й під час звільнення її північних регіонів.

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Автор: Віталій Саєнко