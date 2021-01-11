Частина новорічних локацій столиці припинили свою роботу.

У центрі Києва на Софійській площі сьогодні розпочали демонтаж головної новорічної ялинки України та святкових локацій.

Про це повідомляє сайт 44.ua із посиланням на організаторів свята в столиці. Розібрати конструкції мають намір за кілька днів.

Як пише 24 канал, вхід на територію, де встановили ялинку, закритий залізним парканом. Всередину нікого не пускають. Демонтаж почався зі зняття всіх іграшок і гірлянд. Потім будуть розбирати саму конструкцію ялинки, яка вперше була штучною.

У мережі вже з'явилося відео з Софійської площі 11 січня.

Припиняють роботу дві ковзанки на київських локаціях, розташованих під Аркою Дружби народів і на Контрактовій площі. Водночас в місті поки ще продовжує роботу, хоч і в обмеженому режимі, "Зимова країна" на ВДНГ. За повідомленням організаторів, для киян доступні наступні локації:

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Тюбінг гірка;

Каток;

Вуличні атракціони.

Раніше в Folk Ukraine повідомили, що новорічні локації припиняють роботу з 8 січня відповідно до постанови Кабміну про жорсткий карантин.

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Автор: Юрій Годован