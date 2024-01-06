У своїх статтях зрадник намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави.

Служба безпеки України затримала у Полтаві агента служби зовнішньої розвідки РФ, який проводив інформаційні диверсії проти України.

Як повідомляє прес-центр СБУ, за вказівкою ворожої спецслужби зловмисник підготував понад 60 замовних публікацій для російських інтернет-видань "Одна родіна" та "Фонд стратегічної культури". Ці інформресурси функціонують як міжнародні рупори Кремля для поширення ворожої пропаганди на західні країни.

Встановлено, що затриманий фігурант підготував серію публікацій, в яких "відбілював" повітряні атаки рашистів по цивільній інфраструктурі України.

Відео дня

Зокрема, як поінформували у спецслужбі, мова йде про замовні матеріали щодо ворожих ударів по торговельному центру у Кременчуці, багатоквартирному будинку у Дніпрі та масованих обстрілах енергооб’єктів у Києві.

Зазначається, що у своїх статтях російський агент намагався дискредитувати командування та бійців українських військ перед іноземними партнерами нашої держави.

"Для маскування злочинної діяльності фігурант використовував псевдоніми Андрій Уваров, Ігор Логінов та Петро Жарков. За проведення інформаційно-підривної діяльності проти України зловмисник отримав від своїх російських кураторів майже 250 тисяч у гривневому еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився житель Полтави, ідеологічний прихильник рашизму, який підтримував збройну агресію РФ.

Крім того, як заявили в СБУ, він створив та очолив в обласному центрі прокремлівську громадську організацію під назвою "російська громада Полтавщини".

Таким чином він потрапив у поле зору російської розвідки, яка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: державна зрада та виправдовування збройної агресії РФ проти України. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання власника агрохолдингу, який працював на РФ

У Києві затримали засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який розташований на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ. Ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які перебувають на півдні України.

У травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів як "податки".

Вас також можуть зацікавити новини: