Підконтрольна бізнесмену продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і постачає продукти російським військовим.

Служба безпеки зібрала доказову базу на засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Фігуранта затримали у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до Росії. Про це повідомив прес-центр СБУ.

За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах РФ. Зокрема, ця фірма входить до основних постачальників харчової продукції для російських військ, які знаходяться на півдні України.

"Для цього, у травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби РФ по Херсонській області". З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації РФ понад 100 тис. російських рублів як "податки", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, за даними СБУ, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "фонду підтримки учасників СВО", який був створений указом Володимира Путіна у квітні 2023 року. Також задокументовано, що бізнесмен передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства у тимчасово захопленому Каховському районі Херсонщини.

Встановлено, що командування окупаційних угруповань Росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки.

Серед них, як поінформували в спецслужбі, російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району.

В СБУ зазначили, що під час обшуків за місцем перебування затриманого у Києві вилучено документи, печатки, комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які підтверджують факти співпраці з агресором.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Справи проти колаборантів

Як повідомляв УНІАН, СБУ зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – "заступницю" очільника окупаційного "комітету молодіжної політики Криму".

На цю "посаду" її призначили за особистої протекції гауляйтера Аксьонова у листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи у лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України та вступати до російських військових училищ. З такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

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