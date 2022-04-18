Громадянин Швеції продав власну вітрильну яхту та закупив партію "швидких" для України.
Про це у Telegram-каналі повідомляє "Слуга народу".
На одній із куплених автівок швед приїхав у Тростянець Сумської області.
"Знайомтеся, це громадянин Швеції. Він продав свою вітрильну яхту, щоб закупити партію "швидких" для України. За кермом однієї з них він сам приїхав сюди, до Тростянця Сумської області. Дякуємо партнерам! Допомогу у складний час для нашої нації ми не забудемо ніколи!", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кошти на покупку медичних машин жертвували й шведські медики.
Як повідомляв УНІАН, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. компанія GSC Game World під час благодійного розпродажу своїх ігор зібрав понад 800 тис. доларів на допомогу Збройним силам України.